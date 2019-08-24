دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: أمريكا تربطها علاقة طيبة فعلا بكوريا الشمالية واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تربطها علاقة طيبة فعلا بكوريا الشمالية وإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "واضح جدا" معه. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن " كيم جونج أون كان واضحا جدا معي". وجاءت تصريحات ترامب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو ليسقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي طبقا لما قاله الجيش الكوري الجنوبي. شاهد أيضاً: زعيم كوريا الشمالية بين نساء وطنه.. رعب أم افتتان؟ (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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