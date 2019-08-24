الارشيف / اخبار العالم

فشل عملية نقل أول روبوت بملامح بشرية للفضاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters "سويوز" كانت على بعد 100 متر من المحطة عندما انقطع البث. فشلت المركبة الفضائية "سويوز" التي تحمل "فيدور"، وهو أول روبوت بملامح بشرية، السبت، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفق وكالات أنباء روسية.

وكان من المقرر أن يحصل الالتحام في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتيش، لكن العملية فشلت، واضطرت المركبة إلى إعادة تشغيل المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وفقا للوكالات.

وانقطع البث المباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عندما كانت "سويوز" على بعد 100 متر من المحطة.

وأقلع الروبوت "فيودور" الذي يحمل رمز التعريف "سكايبوت إف 850" في صاروخ "سويوز" أطلق عند الساعة 6:38 بتوقيت موسكو (3:38 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان.

شاهد أيضاً: أرخص 50 دولة يمكن للفرد العيش بها

Advertisements
A new cost of living index report of countries around the world reveals the cheapest countries in the world to live in. The report prepared by Numbeo, a data research website, ranked the countries based on cost of rent, groceries, local purchasing power, and cost of eating in a restaurant among other factors. These factors were compared to the same parameters using New York City as a base. Click through to see which country is the cheapest to live in.

أخبار ذات صلة

ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1:80 متر، وهو يزن حوالى 160 كيلوغراما. وله حساب في كل من "إنستغرام" و"تويتر" يستعرض فيه نشاطاته اليومية، مثل تعلمه طريقة فتح زجاجة مياه.

و"فيودور" اسم روسي تقليدي لكن الاسم المقابل له في الإنجليزية "فيودور" يشكل أيضا اختصارا لعبارة "فاينل إكسبريمنتال ديمونسترايشن أوبجيكت ريسيرتش"، أي النسخة التجريبية الأخيرة من منتج موضع بحث.

وكان من المفترض أن ينفذ الروبوت مهمات مختلفة في محطة الفضاء الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر سكفورتسوف الذي انضمّ إلى طاقم المحطة الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فشل عملية نقل أول روبوت بملامح بشرية للفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا