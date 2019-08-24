برلماني: خفض الفائدة يدفع الأموال إلى السوق للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن خفض الفائدة في البنوك من شأنه دفع الأموال إلى السوق للاستثمار في جميع المجالات مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف عبدالعزيز، في بيان، اليوم السبت، إن انخفاض تكلفة الاقتراض سيؤدي إلى دفع الاقتصاد من خلال حصول المستثمرين على قروض لتنفيذ مشروعاتهم المؤجلة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وتابع عضو مجلس النواب: "أتمنى انخفاضات أخرى في سعر الفائدة لحصار التضخم وشعور المواطنيين بنجاحات الدولة في خطتها الاقتصادية التي قيمتها المؤسسات الاقتصادية العالمية بأنها الأنجح على مستوى العالم بمعدلات نمو وصلت 5.6
وتوقعها بأن تصل للمرتبه الثالثة على العالم عام 2027".
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