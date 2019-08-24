"5 تماسيح محنطة".. تفاصيل حملة لـ"البيئة" في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بشرم الشيخ، حملة مكبرة على أسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الكائنات الحية البرية في الحفاظ على توازن وصحة الأنظمة البيئية وخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض التي تقدم خدمات ومنافع ليس فقط للبيئة ولكن للمجتمعات المحلية وذلك فضلًا عن القيمة البيولوجية لتلك الحيوانات والتي لا تقدر بثمن، كما تستهدف الحملة أيضًا التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تماسيح نيلية محنطة بأحجام مختلفة بأحد البازارات بمنطقة نبق بالمخالفة للقانون وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

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يذكر أن التماسيح تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة وسلامة النظم البيئية للمياه العذبة والأنهار حيث رغم أنها من المفترسات إلا أن الافتراس لا يعد الاختيار الأول لها وإنما تتغذى على الجيف والحيوانات النافقة في المقام الأول، كما أن الدراسات أكدت أنها تستهدف الأسماك المريضة أو تلك التي زادت أعدادها بصورة قد تهدد التوازن في المخزون السمكي وبالتالي لها دور كبير في الحفاظ على صحة تلك الأنظمة البيئية.

وتحقق التماسيح الكثير من العوائد والفوائد التي من الممكن الحصول عليها باستخدام تلك التماسيح بطريقة مستدامة وهذا هو التوجه الحالي لوزارة البيئة، ونظرًا لقيمة الخدمات البيئية التي تقدمها تلك الحيوانات فقد دعت الاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي دول العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحد من التجارة الدولية فيها أو في أجزاء منها.