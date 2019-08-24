تداول 199 شاحنة و381 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 199 شاحنة بضائع و381 سيارة، خلال اليوم السبت.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينتين آيلة وسينا، وعلى متنهم 13 شاحنة فيما شهد الميناء أمس الجمعة وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و 2 سيارة، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 381 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وعلى متنها 33 شاحنة وسيارة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 50 شاحنة و16 سيارة، وشهد مغادرة ثلاث سفن وهى وعلى متنهم 80 شاحنة و202 سيارة .