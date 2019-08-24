تؤدي لأمراض نفسية.. تعليمات رسمية من "التعليم" للمدارس بشأن "PUBG"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية على جميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، توصي بالاهتمام بتوعية الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في كل المدارس، بخطورة الألعاب الإلكترونية بصفة عامة ولعبة PUBG بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة في تعليماتها المرسلة للمديريات والإدارات والمدارس، أن هذه الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية المرتبطة بالوحدة والعزلة والاكتئاب، وانتشار العنف والجريمة وتسهيل الأنشطة الإجرامية، والترويج للمخدرات والأعمال الإرهابية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الألعاب تؤدي كذلك إلى ارتكاب بعض جرائم القتل وحدوث بعض حالات الانتحار، وتعزيز حب الانتقام وإيذاء الآخرين لما تحتويه من مشاهد عنف، وانتشار الأفكار الهدامة التي تشجع على تحدي القانون والسرقة والقتل وتدمير المباني، ونشر ثقافة استخدام السلاح والتعريف بالأنواع المختلفة للأسلحة والذخائر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التوجيه باتخاذ اللازم نحو تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات؛ لتشجيع التنافس الإيجابي بين الطلاب أثناء العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية مع اعتبار الأمر هام حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.