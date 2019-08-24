ضبط 27 طن فواكه وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، برئاسة فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، اليوم السبت، حملة تفتيش مُكبرة على المصانع وثلاجات حفظ المواد الغذائية والخضروات والفاكهة، والمخابز والأنشطة التجارية المتنوعة بمدينة العاشر من رمضان.
وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية "C 6"؛ بحوزته 27 طن فواكه وخضروات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 200 جُنح أمن دولة طوارئ ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، وجرى إعدام المضبوطات.
كما جرى تحرير 9 محاضر لعدد من المخابز بدائرة مركز ومدينة بلبيس، لوجود نقص بوزن الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات القياسية.
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