بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الجديد والمعدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، برئاسة وزير التربية والتعليم؛ للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.

يعقد المؤتمر، بعد قليل، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور قيادات الوزارة.