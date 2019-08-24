الفريق "ربيع": "مميش" رجل نظيف اليد ووطني من الطراز الرفيع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، إن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الأسبق، رجل نظيف القلب واليد.

وأضاف الفريق أسامة، خلال كلمته على هامش قيامه بلحام "قرينتي" قاطرتين بحريتين هما "مصاحب 7، ومصاحب 8"، بترسانة محافظة بورسعيد البحرية ولحام "قرينة" كوبري "برنيس" العائم الذي سيتم انشاءه بترسانة بورسعيد، تمهيدًا لوضعه على خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، وتدشين قاطرة "عبد الحميد يوسف"، أن الفريق مميش له سمعة طيبة، وله فضل عليه شخصيًا وعلى هيئة قناة السويس، فهو رجل وطني من الطراز الرفيع، موجهًا له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس الشكر لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لثقته الغالية ودعمه الكامل والمستثمر لمشروعات التنمية، وهو ما يدفع العاملين بالهيئة لبذل المزيد من الجهد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدلًا من الفريق مهاب مميش، الذي جرى تعيينه مستشارا رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.