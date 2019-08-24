محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة النهار بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.
وبحسب الشكوى، فإن المذيع تهكم، وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.
وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، في تصريح، السبت إن اللجنة قررت استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة لجلسة تحقيق غدا في الرابعة عصرا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول إجراء من "الأعلى للإعلام" بشأن شكوى ضد تامر أمين و"النهار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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