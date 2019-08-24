مصرع 3 أشخاص وإجلاء 300 آخرين عن مركب محترق قبالة "جاوة" الإندونيسية

قال سياهرول نوجروهو، المسؤول الحكومي في إندونيسيا اليوم السبت إن رجال الإنقاذ عثروا على جثامين 3 أشخاص، وتمكنوا من إنقاذ 300 شخص آخر من المركب المحترق قبالة سواحل جزيرة "جاوة" الإندونيسية.
جزيرة "بورنيو" حينما أضرمت النيران بها مساء الخميس الماضي.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن مركب "كيه إم سانتيكا نوسانتارا" كانت تبحر بين مدينة "سورابايا" وبلدة "باليكبابان" الواقعة في
وأصدرت وكالة "باسارناس" للإنقاذ بيانا يؤكد وجود 303 ركاب على متن المركب المحترق، من بينهم القتلى الثلاثة.
وصرح بودي براسيتيو المسؤول بالوكالة، بأن عمليات البحث عن أي مفقود آخر ستستمر اليوم،
وأكد براسيتيو وجود تضارب بين الأعداد المعلنة والأعداد المتواجدة بالفعل على متن المركب، حيث ذكرت تقارير في بداية الحادثة أن المركب كان على متنه 227 راكبا.
ولم يذكر أي مسئول حتى الآن السبب وراء اندلاع الحريق بالمركب.
يذكر أن العبارات تعتبر وسيلة نقل أساسية في إندونيسيا التي تتكون من 17 ألف جزيرة.
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