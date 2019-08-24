مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة اثنين أخرين بعد قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على نقطة تفتيشية بمنطقة "دربان كلان" الواقعة بمدينة "ديرا اسماعيل خان" بشمال غرب البلاد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن منطقة "دربان كلان" هي منطقة مكتظة بالبشر،

حيث تعد نقطة اتصال تربط إقليم "خيبر باختونخوا" بإقليم "البنجاب" ومقاطعة "وزيرستان الجنوبية" وإقليم "بلوشستان".وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة تمركزت عند موقع الهجوم، حيث أجبرت المسلحين على الهرب، كما طوقت قوات الأمن المنطقة وأطلقت عمليات مطاردة لمنفذي الهجوم.كان فصيل منتمي لحركة طالبان باكستان قد أعلن مسئوليته عن تنفيذ الهجوم الذي وقع بالقرب من المعقل السابق لحركة طالبان المتطرفة في وزيرستان الجنوبية الواقعة على الحدود مع أفغانستان.وأفادت الشرطة بأنه تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، كما تبين أن ضحايا الهجوم هم موظفان أحدهما يعمل في مطعم والآخر بمحطة وقود.