مقتل وإصابة 7 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بالهند

أعلنت الشرطة الهندية أن 5 متمردين لقوا حتفهم، فيما أصيب اثنان من قوات الأمن، إثر تبادل لإطلاق النار بين الجانبين اليوم السبت في مقاطعة"نارايانبور" بولاية "تشهاتيسجاره".
وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية - إن تبادل إطلاق النار وقع عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية في المنطقة عقب تلقيها معلومات بوجود معسكر تدريب للمتمردين بها، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات المسلحة استمرت لمدة ساعة ونصف.. وتم العثور على مخبأ ضخم للأسلحة هناك.
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