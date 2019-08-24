عضو بـ"سيادة السودان": وقف الحرب مدخل لبناء الدولة

أكد عضو مجلس السيادة في السودان، محمد حسن التعايشي، أن تحقيق السلام ووقف الحرب هو المدخل الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية، والتحول إلى الدولة المدنية الراسخة.

قال التعايشي، في ندوة في منطقة بري في الخرطوم، نظمتها "لجان مقاومة بري"، تحت عنوان

"التحول الديمقراطي للدولة المدنية"، "نحن نريد ثورة تُحقق مدنية كاملة وسلامًا وعدالة لا ينتكسان"، لافتًا إلى أن الثورة خلقت انقلابًا سياسيًا واجتماعيًا كاملًا في كل أوضاع السودان، فلا اعتقد أن هناك أي قابلية للانقياد بعد ثورة ديسمبر".ونوه بـ"ثورة اجتماعية حررت المرأة والشباب"، موضحًا أن الثورة أدت إلى تعزيز السلطة لدى القوى صاحبة المصلحة في التغيير، إذ اندلعت في كل مدن السودان، فهي ليست ثورة طبقة، بل ثورة كل البشر الذين عاشوا سنوات من الحرمان من دولة العدالة الاجتماعية، وعانوا من الظلم الاجتماعي والسياسي.