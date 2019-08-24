عضو بـ"سيادة السودان": وقف الحرب مدخل لبناء الدولة

أكد عضو مجلس السيادة في السودان، محمد حسن التعايشي، أن تحقيق السلام ووقف الحرب هو المدخل الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية، والتحول إلى الدولة المدنية الراسخة.
قال التعايشي، في ندوة في منطقة بري في الخرطوم، نظمتها "لجان مقاومة بري"، تحت عنوان
ونوه بـ"ثورة اجتماعية حررت المرأة والشباب"، موضحًا أن الثورة أدت إلى تعزيز السلطة لدى القوى صاحبة المصلحة في التغيير، إذ اندلعت في كل مدن السودان، فهي ليست ثورة طبقة، بل ثورة كل البشر الذين عاشوا سنوات من الحرمان من دولة العدالة الاجتماعية، وعانوا من الظلم الاجتماعي والسياسي.
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