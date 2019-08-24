نتنياهو خائف من يهود أمريكا

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن صمت رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أمام هجوم الرئيس الأمريكي على يهود أمريكا يعتبر ردًّا غير مقبول، وأن هذا الصمت نابع من خوفه من الدفاع عن يهود أمريكا.

وأشارت الصحيفة أن رئيس الوزراء

الإسرائيلي يفتقر إلي استيعاب أن الشعب الأمريكي يفهم مؤمرات ترامب التى يسعى إلي افتعالها.

وجاء ذلك عقب هجوم الرئيس الأمريكى في حالة من الغضب الشديدة على الجالية اليهودية في إسرائيل،

وأطلق على اليهود أنصار الديمقراطيين اللقب الكلاسيكى للمعادة السامية "عدم الولاء".

ولمحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى ألقى بإسرائيل داخل الوحل السياسي الأمريكى، وقام بشكل علنى ومتعمد بتخريب العلاقة بين الجالية اليهودية والحزب الديمقراطي، واتهمها بدعم خصومه وخيانة إسرائيل، واستخدم إسرائيل كدمية ألعاب رخيصة يحق له الإساءة لها متى شاء.