رئيس وزراء اليابان يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.
وأشارت شبكة (سي إن إن) الأمريكية التي أوردت النبأ إلى
وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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