القوات الأفغانية تقتل 25 مسلحًا من طالبان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 25 مسلحًا من جماعة الملا شعيب، أحد قادة طالبان في ولاية بلخ شمال أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس
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