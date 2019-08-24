القوات الأفغانية تقتل 25 مسلحًا من طالبان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 25 مسلحًا من جماعة الملا شعيب، أحد قادة طالبان في ولاية بلخ شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس

الأفغانية عن بيان أصدره فيلق شاهين 209 في الجيش الأفغاني إن قوات الأمن قتلت المسلحين خلال العمليات في قرى آسيا خان وأسياب جورج في منطقة شمتال، كما قتلت متشددًا آخر من طالبان في قرية سبزيكار في منطقة شهار بولاك، بالإضافة إلى أنها أصابت متشددا آخر من الحركة خلال العملية نفسها.