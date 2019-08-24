ترامب يصل إلى فرنسا للمشاركة بقمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرنسا، اليوم السبت، للمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس حيث ستناقش الديموقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

وحطت طائرة الرئيس الأميركي، ظهر اليوم السبت، في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. ويفترض أن يواصل ترامب رحلته إلى بياريتس على متن طائرة أصغر حجماً. اقرأ أيضاً.. ماكرون يطالب ببحث حريق غابات الأمازون في قمة "مجموعة السبع"

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