مجهولون يطلقون النار على حافلة سياحية في البتراء الأردنية

أطلق مجهولون، اليوم السبت، النّار على حافلة تقل إدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء الأردنية، لكن الحافلة كانت خالية من الركاب ولم تقع أي إصابات.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية اليوم عن مصدر أمني قوله إنه نتج عن إطلاق النار أضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البتراء دون وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام قوله إن السلطات بدأت تحقيقاً في الواقعة.

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