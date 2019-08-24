تركيا تعلن انطلاق عملية “المخلب الثالثة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أغسطس 2019 01:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت أنقرة، اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال العراق باسم “المخلب الثالثة”. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان “عملية المخلب الثالثة انطلقت في 23 آب في شمال العراق، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات وهفتانين- شمال العراق”. أضاف البيان “العملية بدعم سلاح الجو التركي، والدفاعات الجوية على الأرض، والقذائف المدفعية”. Advertisements المصدر وكالة سبوتنيك الروسية

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