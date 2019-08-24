مزاعم إيرانية.. طهران تختبر صاروخا جديدا

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زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا.
وقال سلامي: “بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة… وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة”.
المصدر وكالات
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