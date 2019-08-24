كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلى يلتقط "سيلفى" مع الجيش.. واحتجاجات حاشدة بعد حرائق الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقط الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، صوراً شخصية في حفل تسلم فيه تكريماً عسكرياً، بينما تجمعت احتجاجات حاشدة في ريو دي جانيرو بسبب غابات الأمازون المطيرة المحترقة.

ووافق بولسونارو، الآن على مشاركة الجيش لمكافحة حرائق الأمازون، وستنتشر القوات البرازيلية ابتداءً من اليوم السبت في المناطق الحدودية والأراضي الأصلية والمناطق المتأثرة الأخرى للمساعدة في إخماد الحرائق لمدة شهر، وفقًا لمرسوم رئاسي، يقول إن القوات المسلحة ستتعاون مع وكالات الأمن العام وحماية البيئة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، قام بولسونارو اليوم بارتداء قبعة عسكرية، والتقاط صورة شخصية له وابتسامة عريضة أثناء حصوله على تكريم عسكري خلال احتفال بمناسبة يوم الجندي في مقر الجيش البرازيلي في برازيليا.

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وتظاهر النشطاء خلال احتجاجات في ريو دي جانيرو وساو باولو ضد معالجة الحكومة البرازيلية لأزمة الأمازون.

وسبق أن وصف بولسونارو حماية الغابات المطيرة بأنها عقبة أمام التنمية الاقتصادية، خلافًا مع النقاد الذين يلاحظون أن الأمازون ينتج كميات هائلة من الأكسجين ويعتبر ضروريًا في الجهود المبذولة لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وشوهد المتظاهرون يتجمعون خارج البعثات الدبلوماسية البرازيلية في باريس ولندن وجنيف لحث البرازيل على بذل المزيد من الجهد لمكافحة الحرائق.