كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتشدون بالقرب من مركز للشرطة.

وتقول محطة RTHK للإذاعة العامة إن ضباط مكافحة الشغب هاجموا المتظاهرين بالهراوات اليوم السبت لطرد المحتجين الذين ألقوا عليهم الطوب وما بدا أنه قنبلة بنزين.

وجاء الاشتباك بعد مسيرة احتجاج في وقت مبكر بعد الظهر إلى خليج كولون، وهي منطقة عبر الميناء من جزيرة هونغ كونغ.

كان المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يستهدفون "أعمدة الانارة الذكية" التي أقيمت في الحي لانهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة المراقبة، رغم نفي الحكومة لذلك.

قامت مجموعة من المتظاهرين ببناء الحواجز عبر شارع بالقرب من مركز الشرطة. وتراجعوا بعد اتهام الشرطة، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كانوا سيعيدون تجميع صفوفهم لتحدي الشرطة مرة أخرى.

