كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسيطر على 3 معسكرات في شبوة ومحيطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت 3 معسكرات لقوات النخبة الشبوانية تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية، السبت.

وأفادت مصادر عسكرية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، أن القوات الحكومية بعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة اتجهت للسيطرة على المنافذ والطرق الرابطة بين عتق ومراكز الإمداد المحتملة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي، وتحديدا قطع الطرق المؤدية إلى معسكر العلم باتجاه منطقة بلحاف الساحلية جنوب شرق عتق.

المصادر أوضحت أن قوات النخبة الشبوانية خسرت خلال مواجهات اليومين الماضيين كافة مواقع تمركزها في مدينة عتق والمناطق المحيطة بها، وتمت السيطرة على ثلاثة معسكرات تابعة لها، هي معسكر ثماد الذي يقع شمال شرق المدينة ويبعد عن مركزها بنحو 15 كلم، ومعسكر الشهداء ويقع على بعد 10 كلم من المدينة جهة الشرق، إضافة إلى معسكر مُرَّة الذي أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليه صباح السبت.

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وفيما شدد محافظ شبوة على حفظ الأمن في المدينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما فيها ممتلكات قادة الانتقالي، أكدت مصادر حكومية إرسال تعزيزات من النطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى عتق لدعم القوات الحكومية، وإسنادها لمواجهة أي هجوم محتمل من قوات الانتقالي.

ورغم دعوات التهدئة، ووقف المواجهات، أكدت مصادر في شبوة أن عمليات حشد متبادل بين طرفي النزاع مستمرة، حيث ذكرت مصادر محلية في أبين أن المجلس الانتقالي أرسل هو الآخر تعزيزات من عدن وأبين باتجاه شبوة، وفي المقابل تم إرسال تعزيزات حكومية من منطقة بيحان المتاخمة لمأرب باتجاه عتق، وسط توقعات بتجدد المواجهات خلال الساعات القادمة.