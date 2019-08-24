كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص واجلاء 300 بعد حريق عبارة في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ الإندونيسيون عثروا على ثلاثة قتلى ونقلوا 300 من حطام عبارة قبالة ساحل جزيرة جاوة، مشيرًا إلى أنه أكثر مما قيل في الأصل أنه كان على متن السفينة.

وصرح المسؤول الحكومي، ساهارول نوغروهو، لقناة "تي في ون" التلفزيونية، بأن "كي.إم سانتيكا نوسانتارا" كان مسافرًا بين ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا سورابايا وبلدة باليكبابان في جزيرة بورنيو، عندما اشتعلت فيها النيران مساء الخميس.

وأضاف المسؤول، أنه تم الإبلاغ في البداية عن وجود 277 شخصًا على متنها.

وقال بيان صادر عن وكالة إنقاذ باسارناس، اليوم السبت، إنه تأكد وجود 303 أشخاص على متن العبارة، وأن ثلاثة منهم قُتلوا.

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وأكد بودي براشيتو، المسؤول في باشراس لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن "البحث سيستمر اليوم." ونشرت وكالة الإنقاذ باسارناس، السفن من الموانئ القريبة وطائرة للمراقبة الجوية.

وأقر "براشيتو" بوجود تباين في عدد الأشخاص الذين قيل إنهم كانوا على متن العبارة، وقال، إن العديد من الركاب لم يدرجوا أسماءهم في بيان العبارة.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الحريق المحتمل. وقالوا، إن جهود الإنقاذ تعقدت بسبب بيان العبارة الذي شمل 111 راكبا فقط.

وأضاف المسؤولين، أن عدم التطابق في بيانات المسافرين كانت مشكلة طويلة الأمد في قطاع النقل في إندونيسيا.