كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يفتتح قمة مجموعة السبع بصفعة للقادة الحلفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بظلاله على بعض أقرب الشركاء الأمريكيين مساء الجمعة ، قبل ساعات فقط من رؤيته في بياريتز في قمة مجموعة السبع.

وهدّد ترامب بفرض التعريفات الجمركية على الفرنسيين "بشكل لم يسبق لها مثيل"، ووصف قادة العالم الذين حضروا الحدث بأنّ" أغلبهم أصدقاء وليسوا جميعا" أمام الطائرة الرئاسية.

وقال ترامب عن رحلته :"نحن ذاهبون إلى فرنسا، سيكون لدينا بضعة أيام جيدة، أعتقد أنه سيكون مثمرًا للغاية أن أرى كثيرًا من القادة الذين هم أصدقاء لي، ولن أقول في 100 في المائة من الحالات، ولكن بالنسبة لأغلبهم".

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ومن جانبه، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابًا حول البيئة والمساواة الاجتماعية لكبار رجال الأعمال في باريس عشية قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بلاده هذا العام

وأعرب ترامب عن انزعاجه من ضريبة فرنسا الرقمية على الشركات الأمريكية، وقال إن شركات التكنولوجيا الأمريكية لا تستحق ذلك، وأشار إلى أنه "ليس من أكبر المعجبين بشركات التكنولوجيا"، حيث اتهمهم مرة أخرى بالتدخل في انتخابه، ومع ذلك، قال إن تنظيم عملها يجب أن يكون على عاتق الولايات المتحدة، وليس الدول الأجنبية مثل فرنسا.

لا أحب ما فعلته فرنسا، لقد فرضوا ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا لدينا، هذه شركات أمريكية كبرى، وبصراحة، لا أريد أن تقرر فرنسا فرض ضرائب على شركاتنا، وهذا أمر غير عادل"، كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المضي قدماً في العمل الذي قد يشعل حرباً تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

'وأضاف ترامب :"إذا فعلوا ذلك، فسنفرض ضرائب على النبيذ أو القيام بشيء آخر، وعدنا أن نفرض ضرائب على النبيذ، بشكل لم يسبق له مثيل من قبل".