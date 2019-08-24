كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيراني: خصائص النظام الصاروخي الجديد أفضل من "باتريوت" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء جنرال شاروخ شهرام، رئيس منظمة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية، أن خصائص النظام الصاروخي الجديد المصنع محليًا Bavar-373 - منظومة باور 373 للدفاع الجوي - أكثر تطورًا من خصائص نظام باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن "شهرام" قوله يوم الجمعة، إن منظومة باور 373 "صُممت وطُورت مع مراعاة حاجة البلاد إلى نظام دفاعي طويل المدى".

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وأوضح المسؤول، أن تطوير منظومة Bavar-373، جاء في الوقت الذي كانت فيه إيران "بحاجة إلى نظام صواريخ أقوى من نظام الصواريخ الروسية S-300" للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية.

ووفقًا لـ"شهرام"، فإن منظومة Bavar-373 أفضل من صواريخ الدفاع الجوي المرتفع الطرفي الأمريكية THAAD "ثاد" وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت من حيث خصائص الأداء.

وكشفت إيران عن نظام الدفاع الجوي محلي الصنع، يوم الخميس، في حفل حضره رئيس البلاد حسن روحاني، الذي طلب إضافة منظومة باور 373 إلى شبكة الدفاع الصاروخي الإيرانية.