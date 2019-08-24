كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السيطرة على عتق.. أمن المدينة بيد الجيش اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محافظ شبوة اليمنية، محمد صالح بن عديو، السبت على بسط الأمن في مدينة "عتق" عاصمة المحافظة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح.

وقال في تغريدة على تويتر: "‏نوجه رجال الجيش والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

كما شدد على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.

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تأتي توجيهات المحافظ بعد أن أعلن المجلس الانتقالي مساء الجمعة وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية.

وأوضحت مصادر للعربية في حينه أن وفد المجلس الانتقالي غادر جدة، حيث تم الاتفاق على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.