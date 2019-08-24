كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لندن: نريد إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن "بشروط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت متحدثة بريطانية قبل اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بسرعة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن تكون الشروط مناسبة للجانبين.

وسيتوجه جونسون الذي لم يمر سوى شهر على توليه منصبه إلى منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي يوم السبت لحضور اجتماع قمة لمجموعة السبع حيث سيتم رصد كل تحركاته لمعرفة كيف سيوفق وضع بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وسيلتقي جونسون مع ترامب صباح الأحد لإجراء محادثات من المتوقع أن تكون إيجابية بشأن التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى موضوعات دولية لا يوجد تطابق في وجهات نظر البلدين بشأنها مثل روسيا والاتفاق النووي الإيراني والسياسية التجارية بشأن الصين.

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وتحدثت كل من بريطانيا والولايات المتحدة بشكل إيجابي عن احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين والذي يعتبره المدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ِإحدى المزايا الرئيسية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولكن المنتقدين يقولون إن إدارة ترامب ستتفاوض بقوة من أجل الحصول على أقصى استفادة.

وقالت الحكومة أمس الجمعة: إنها "لن تتعجل إبرام اتفاق مما أدى إلى فتور توقعات بالتوصل لأي جداول زمنية رسمية لمحادثات تجارية يتم الاتفاق عليها في بياريتس".

وقالت المتحدثة للصحافيين: " بالتأكيد نريد التحرك بسرعة ولكننا نريد التوصل للاتفاق السليم الذي يحقق مصلحة البلدين".