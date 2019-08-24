كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة وجودها في القطب الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وازرة الخارجية الأمريكية، في خطاب إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن خطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتوافق لفتح قنصلية أمريكية في جرينلاند مع جهود واشنطن لتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

ووفقًا للصحيفة، أكد الخطاب على وجه التحديد أن واشنطن لديها "مصلحة استراتيجية في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية عبر منطقة القطب الشمالي".

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وبالإشارة إلى احتمال إنشاء قنصلية أمريكية في جرينلاند، اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستساعد واشنطن على "حماية الأسهم الأساسية" في الجزيرة مع "تطوير علاقات أعمق مع مسؤولي ومجتمع جرينلاند".

ووصف الخطاب، القنصلية بأنها "عنصر حاسم في جهودنا لزيادة الوجود الأمريكي في القطب الشمالي و [...] منصة فعالة لتعزيز المصالح الأمريكية في جرينلاند".

يأتي هذا الخطاب، وسط تقارير تفيد بأن وزارة الخارجية قد عينت بالفعل ضابطًا بشؤون جرينلاند، وأنه من المتوقع أن يعمل سبعة موظفين في القنصلية الأمريكية في جرينلاند في عام 2020.