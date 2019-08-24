يلعب فريق اتحاد طنجة اليوم السبت، مباراته الأخيرة برسم الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يواجه بملعب العبدي بالجديدي، هورسيد الصومالي، ضمن ثالث جولات المجموعة الأولى.
وسيكون فارس البوغاز مجبرا على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليس ذلك فحسب بل يتوجب عليه الفوز بحصة كبيرة، وانتظار هزيمة المتصدر الرفاع البحريني أمام الزوراء العراقي، ثم اللجوء إلى نسبة الأهداف، لتحديد المتأهل للدور القادم عن هذه المجموعة.
ويملك اتحاد طنجة ثلاثة نقاط في مركز الوصافة، متفوقا بفارق الأهداف عن الزوراء، في حين يتسيد الرفاع صدارة المجموعة برصيد ستة نقاط، بينما يتذيل هورسيد بصفر نقطة جدول الترتيب.
ويبقى الفريق البحريني الأقرب إلى اقتناص بطاقة العبور إلى دور الـ 32، إذ يكقيه التعادل أمام الزوراء لتحقيق ذلك، عكس هذا الأخير واتحاد طنجة، المرغمين على الانتصار بحصة عريضة، ودخول لغة الحسابات لمعرفة المتأهل.
وكان ممثل الكرة المغربية، خسر مباراته الأولى بهدفين دون مقابل ضد الرفاع، قبل أن يتدارك في ثاني الجولات ويدك شباك الزوراء بثلاثية نظيفة.
يذكر أن المتأهل عن هذه المجموعة سيواجه أولمبيك آسفي في الدور القادم، علما أن كرة القدم الوطنية ممثلة أيضا بفريقي الرجاء والوداد البيضاويين، إذ وضعت القرعة الفريق الأخضر في مواجهة هلال القدس الفلسطيني، بينما يصطدم بطل المغرب بالمريخ السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس محمد السادس.. اتحاد طنجة يرفع شعار “الانتصار والانتظار” للتأهل إلى الدور القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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