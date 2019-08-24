ريهام سعيد أثارت غضبا بوصفها مرضى السمنة "بالأموات".. الهروب بالاعتزال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت الإعلامية ريهام سعيد في حلقة برنامجها صبابا، الذي تبثه قناة الحياة المصرية، جدلًا كبير واتهامات بالتنمر على رجال وسيدات مصر، بعدما وصفت أن الذين يعانون السمنة بقولها "ناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة وبيشوهوا المنظر".

وتابعت: "وانتي ماشية كدة بالإسدال أو العباية أو الجلابية فقدتي كل أنوثتك. فقدتي ضحكتك. فقدتي كل حاجة".

و كانت سعيد قد خصصت الحلقة للحديث عن السمنة، وحذرت السيدات من أن تسبب السمنة "مشكلات اجتماعية كثيرة لهن".

وامتدحت الإعلامية المصرية مبادرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمواجهة السمنة وقالت: " مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل، لأنه من الحاجات الأساسية إن الشعب يكون متحضر وصحته كويسة وغير مصاب بالسمنة".

لكن الحلقة أثارت جدلا واسعا وغضبا من بعض الجهات الرسمية في مصر والمنظمات الحقوقية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلقت مقدمة البرامج التلفزيونية، رابعة الزيّات، عبر منصة "تويتر" قائلة: " كلام هذه المرأة ينضح عنصرية وجهل وأمراض غير قابلة للعلاج هذا النموذج هو خطر على الإعلام".

وتساءلت المؤلفة المصرية ، نسرين البخشونجي، حول معرفة سعيد الأوضاع المصرية لتتكلم عنها فكتبت " هل تعرفي أسعار المنتجات الصحية في مصر؟ تفتكري هي فى متناول ايد كل المواطنين؟".

واتهم حساب "المصري العربي" ريهام سعيد بأنها لا تتحدث باسمها وأنها تعمل كبوق سلطة فكتب عبر حسابه في تويتر "طيب ما هو السيسي قال كده على أصحاب السمنة قبل كده، يعني ريهام سعيد تقدر تقول حلجة من نفسها، كله شغال بالأمر يابا".

المجلس القومي للمرأة: سعيد أهانت السيدات المصريات

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا"، بحسب بيان صادر على صفحته الرسمية عبر منصة "فيسبوك".

وتضمن موضوع الشكوى، الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة "التي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق".

وطالب المجلس القومي للمرأة الذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام فى هذا الشأن.

وأفاد البيان أنه من المقرر أن يبدأ التحقيق في الشكوى بالمجلس الأعلى للإعلام يوم الأحد المقبل.

سعيد: نعم قلت ذلك والأخوان هم من يهاجمونني

وكانت قد علقت سعيد على الانتقادات والجدل عبر حسابه في منصة "إنستغرام" بالقول إن كلامها اقتطع من سياقه رغم أنها تعمدت الحديث بهذا الشكل لدفع السيدات إلى التحرك لإنقاص وزنهم وحماية صحتهن.

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وقالت سعيد في فيديو، بث عن طريق خاصية المباشر، أن "نعم قلت ذلك.. لكن كدة في سياق حديث.. أحنا عاملين حملة سمنة وبنعالج ناس.. وأنا مريضة سمنة وبعاني من السمنة".

وذكرت أنها لم تستفق إلا عندما قال لها الفنان محمود حميدة "كلمة"، كانت الدافع وراء السعي لإنقاص وزنها، وقالت:" قال لي كلمة فوقني".

وردت الإعلامية المثيرة للجدل قائلة إنها "قررت أواجه الناس بتوع السمنة بمشكلتهم وأقول لهم إن من يقول لكم إن الشكل مش مهم بيضحك عليكم، وأن من يقول إن المهم هو خفة الدم، بيضحك عليكم".

واتهمت سعيد من اقتطعوا الكلام من سياقه في الحلقة بالانتماء إلى تنظيم الإخوان، مضيفة عبر حسابها على "إنستغرام": "لأنني قلت إن حملة معالجة السمنة هي استجابة لمبادرة الرئيس السيسي".

قناة الحياة توقف برنامج صبايا

وكانت قناة الحياة قد أعلنت في بيان بها منذ ساعات وقف برنامج "صبايا" لحين الانتهاء من تحقيقات الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد على ما قالته في حلقة برنامجها.

قالت نقابة الإعلاميين برئاسة د. طارق سعدة، إنه وفق ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة كما أنها غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

قررت النقابة منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

كما قررت النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة. كما ونبهت على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط.

ويأتي هذا بعدما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

وقالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر. وأضافت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

الرد الأخير لسعيد والاعتزال

ظهرت ريهام، اليوم السبت، في فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول مرضى السمنة.

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل إن هناك "حملة ممنهجة" ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، التي اعتبرت أنها غير مهينة للنساء ولم تذكر فيها شيئا مسيئا للبدينات، وإنما تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات.

ظهرت ريهام، اليوم السبت، في فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول مرضى السمنة.

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل إن هناك "حملة ممنهجة" ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، التي اعتبرت أنها غير مهينة للنساء ولم تذكر فيها شيئا مسيئا للبدينات، وإنما تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات.