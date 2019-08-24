شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء الأردنية والان مع التفاصيل

أطلق مجهولون اليوم السبت النار على حافلة تقل إدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء الأردنية . ونقلت وكالة "عمون" الاردنية اليوم عن مصدر أمني قوله إنه "نتج عن اطلاق النار اضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البترا دون وقوع اصابات". وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة".

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