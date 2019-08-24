شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 شبان غرب رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات والان مع التفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابين من قرية عين عريك، وثالث من قرية عين قينيا غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال اعتقل الشابين ربحي أبو الصفا، ومحمد نايف أبو الصفا، من قرية عين عريك بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت إصرار معروف من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، كما داهم جنود الاحتلال عدداً من المحال التجارية في القرية واستولوا على تسجيلات الكاميرات.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق منذ ساعات ظهر أمس الجمعة، عدداً من الطرق غرب رام الله لعدة ساعات، بعد مقتل ومستوطنة وإصابة اثنين آخرين قرب دير بزيع.