شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق بشرقي حضرموت تحتفي بزفاف 50 عريس وعروسة والان مع التفاصيل

احتفلت منطقة ظبق هزاول أحد أرياف مدينة قصيعر شرقي ساحل حضرموت صباح يوم الخميس الماضي بتنظيم الزواج الجماعي الخيري الثالث الذي رسم الفرحة لـ 50 عريس وعروسة من أبناء منطقة ظبق هزاول والقرى الأخرى، حيث أقيمت مراسيم العرس الجماعي من قبل شباب قبيلة الهزيلي للسنة الثالثة على التوالى بدعم من مؤسسة العمقي الخيرية للمساهم في تخفيف أعباء الشباب من غلاء الأسعار.

وبدأت مراسيم الزواج صباحا في الشراع بإستقبال الضيوف التي توافدت من كل أرجاء المشقاص وحضرموت عامة والمهرة بالزوامل الشعرية، والترحيب بهم بالعادات والتقاليد المشقاصية وسط حضور شعبي غفير، ثم إجراء مراسيم عقد القِران، وتبادل الجميع التهاني والمباركة للعرسان ثم تناول الجميع وجبة الغداء بعد صلاة الظهر في الشراع.

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وعلى صعيد متصل أكدت اللجنة المنظمة للزواج الجماعي أن اللجنة تعمل إلى جانب الشباب الراغبين في الزواج مع ما يشهده المجتمع من أرتفاع في تكاليف الزواج وغلاء الأسعار، مما يثقل كاهل الشباب على الزواج.

مشيرين إلى أن من خلال تنظيم الزواج الجماعي يسهم في التقليل من تكاليف الزواج إلى جانب ما تقدمة الأيادي البيضاء السخية من دعماً مادي ومعنوي لتيسير وتكلل تنظيم الزواج بنجاح، شاكرين الجهة الممّولة مؤسسة العمقي الخيرية على جهودهم ودعمهم الإقامة الزواج للسنة الثالثة.

ومن جانب أخر عبراً العرسان عن فرحتهم الغامرة بتوديع الحياة العزوبية، مثمّنين جهود اللجنة المنظمة وكافة الجهات الداعمة للزواج.