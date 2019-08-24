شكرا لقرائتكم خبر عن الشطيري: التحالف سيكون شريكا فعالا في ضرب القاعدة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

قال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع فضل محسن الشطيري، إن قوات التحالف العربي كانت شريكًا للقوات المسلحة الجنوبية في تحقيق النصر على المليشيات الحوثية وضرب أوكار القاعدة.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، "يثمن الجنوبيون الدور الكبير لقوات التحالف العربي التي كانت خير معين وشريكاً للقوات المسلحة الجنوبية في تحقيق النصر على المليشيات الحوثية وضرب أوكار القاعدة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "سيكون لقوات دول التحالف العربي دورًا كبيرًا بإطلاق عمليات أمنية شاملة لضرب أوكار القاعدة في وادي حضرموت ،كما عهدناها حين كانت خير معين وشريكاً لقوات النخبة الحضرمية في تحقيق النصر على العناصر الإرهابية في تحرير مدن ساحل حضرموت".