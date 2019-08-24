شكرا لقرائتكم خبر عن غارتان لطيران التحالف على جبل عطان بصنعاء والان مع التفاصيل

استهدف طيران التحالف العربي، ظهر اليوم السبت، أحد الجبال الواقعة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وأوضح مصدر بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شن غارتين استهدفتا جبل عطان. وتصاعدت أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة كما تظهر الصور التي حصل عليها "اليمن العربي". ويأتي هذا في وقت تنفذ مقاتلات التحالف بين الحين والآخر عمليات جوية لاستهداف مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين.

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