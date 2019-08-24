شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 5 متسللين من داعش بينهم قيادي تركي بالعراق والان مع التفاصيل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء الجمعة، باعتقال 5 متسللين من عناصر داعش، بينهم تركي الجنسية شمال غرب الموصل 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن"قوة من الجيش العراقي اعتقلت خمسة متسللين من عناصر داعش، بينهم قيادي تركي الجنسية".

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وأضاف العبيدي أن القوة اعتقلت المتسللين بعد مصادرة الاسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم الى مقر قيادة العمليات للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

وأفاد العبيدي أنه "تم اليوم العثور على 3 جثث عليها آثار تعذيب تعود لمختطفين يعملون في مجال البناء، بعدما اختطفوهم الأربعاء، ناحية القيارة 60 كيلومتراً جنوب الموصل.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على التنظيم عسكرياً في معظم مناطق البلاد.