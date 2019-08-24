شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي : لا نحتاج إلى الصين والان مع التفاصيل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن سيرد على الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الصينية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار في فصل جديد من الحرب التجارية بين البلدين.
وذكر الرئيس ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" لاجتماعية: "سنرد على الرسوم الصينية . إنها فرصة كبيرة للولايات المتحدة".
واتهم ترامب في سلسلة تغريدات نشرت بعد ساعات قليلة من إعلان قرار بكين، العملاق الأسيوي بسرقة "مئات الملايين من الدولارات" من بلاده عبر الحصول على الملكية الفكرية بشكل غير مشروع وتعهد بعدم استمرار هذا الوضع.
وأضاف "لا نحتاج إلى الصين وصراحة فإننا سنكون أفضل بدونها. المبلغ الكبير من المال الذي حصلت عليه الصين من الولايات المتحدة عام تلو الآخر خلال عقود يجب أن يتوقف".
وأمر ترامب الشركات الوطنية بالبدء في البحث عن بدائل للبلد الأسيوي والبدء في تصنيع المنتجات الصينية.
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