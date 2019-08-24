المرور توضح حقيقة وجود زخم في موقع تسجيل البصرة

اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، توضيحا بشأن ما نشر عن وجود زخم في موقع تسجيل البصرة، فيما اشارت الى انه تم معاقبة المقصرين بموقع تسجيل قضاء سامراء.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد لـ الخليج 365، ان "الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت اليوم، صورا بشأن وجود زخكم بموقع تسجيل البصرة"، مبينا ان "هذه الصورة ملتقطة قبل اكثر من شهرين".

واضاف انه "بعد ان تمديد الدوام واستلام رسوم الجباية لغاية السادسة مساء بالإضافة إلى إلغاء عطلة السبت قد اثر ايجابا على مراجعات المواطنين ليس في بغداد وحدها وإنما باقي المحافظات".

Advertisements

كما اكد وليد ان "شكاوى وردت الينا حول عدم وجود دوام رسمي في موقع سامراء"، موضحا ان "مدير المرور العام انتقل فورا الى موقع الحادث، وتم محاسبة جميع المقصرين بعد ان تأكد من صحة الشكوى".

ودعا وليد الى "مراجعة موقع سامراء ضمن محافظة صلاح الدين".