الأردن.. إطلاق نار على حافلة سياحية في البتراء

تعرضت حافلة تقل مرشدين سياحيين من منطقة وادي موسى إلى البتراء في الأردن، السبت، إلى إطلاق نار من قبل مجهولين. ونقلت "روسيا اليوم"، عن مصدر أمني محلي أن إطلاق النار استهدف مركبة تابعة لسلطة إقليم البتراء. وأضاف المصدر، أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

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