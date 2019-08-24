رياضة 2019-08-24 | 11:37 1,443 مشاهدة وقع مدرب المنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش، ومساعدوه، على العقد الجديد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم. وجدد اتحاد الكرة، عقد المدرب بعد اجتماع مع المدرب ووكيل أعماله برهوز دزهبود في أربيل. وقد أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي، أمس، أن الاتحاد جدد عقد كاتانيتش بشروط جديدة وإضافة مدرب محلي مساعد. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كاتانيتش ومساعدوه يوقعون على العقد الجديد مع اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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