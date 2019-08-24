نشرت مفتشية وزارة الداخلية، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اقتحام القوات الامنية لصالات الروليت في عدد من الفنادق بالعاصمة بغداد امس. وبحسب الفيديو فأن العملية اسفرت عن اعتقال 200 شخصا بالجرم المشهود بضمنهم 17 امراة من جنسيات اجنبية، اضافة الى ضباط ومنتسبين في اجهزة امنية مختلفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة اقتحام صالات الروليت في بغداد من قبل القوات الامنية واعتقال العشرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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