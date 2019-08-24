توضيح من الخارجية بشأن استخدام مفردة 'استدعاء' في بيانها الذي نشر امس

وقال الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إستعمالنا لمفردة (استدعى) جاء مقصود ونعني به، وكنّا نحملُ موقفاً محدداً وأوصلناه، ويتلخص بأن الشراكة تستدعي تبادل المواقف والاحاطات في كل ما من شأنه أن ينعكس على مصالحنا المشتركة، وحيث أستجدت أحداث لها أنعكاسات على بنية الامن الوطني العراقي، في ظل منطقة تشهد أضطراباً".وأوضح الصحاف، أن "رؤيتنا لمصلحة العراق ضمن السياسة الخارجية تتطلب النظر الى الاولويات الواقعية للبلاد وفي مقدمتها تكريس مكتسبات العراق طيلة سنوات مضت وأخذنا لادوار ممكنة وحقيقية ضمن نسق دعم التوازن والاستقرار في المنطقة".

وتابع، "لذا كانت رؤيتنا بضرورة الالتزام بمسارات أوضح للشراكة الستراتيجية وعدم إدخال العراق في كل ما يزعزع أستقراره وأمنه، وتتجلى هذه الرؤية بضرورة تبادل كافة المعلومات اللازمة".



يشار الى أن وزارة الخارجية أعلنت امس الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى بغداد، براين مكفيترز، لبحث التطورات العراقية والإقليمية، وذلك بعد المعلومات عن مسؤولية إسرائيل في شن غارات على مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي.