الناقلة الإيرانية تغير وجهتها لتركيا بعد رفض اليونان استضافتها

الناقلة الإيرانية تغير وجهتها إلى تركيا بعد رفض اليونان - أسوشيتد برس

غيرت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" وجهتها إلى أحد الموانئ التركية، السبت، بعدما قالت اليونان إنها لن تخاطر بعلاقتها مع الولايات المتحدة بتقديم المساعدة لها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن طاقم الناقلة التي كانت تعرف سابقًا باسم "جريس 1" حدث وجهتها المدرجة بنظام التعقب الآلي إلى "مرسين"، وهي مدينة بجنوب تركيا لها ميناء على ساحل المتوسط.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن إضافة أي وجهة إلى النظام الآلي؛ لذا قد لا تكون تركيا هي الوجهة الحقيقية للناقلة.

وأشارت الوكالة إلى أن "مرسين" تقع على بعد نحو 200 كلم من شمال غرب مصفاة بانياس في سوريا، وهو المكان الذي يقال إن الناقلة أدريان داريا كانت متوجهة إليه قبل احتجازها في جبل طارق أول يوليو/تموز.

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لكن لم يكن هناك رد فعل من جانب المسؤولين الإيرانيين أو وسائل الإعلام أو تركيا بشأن الوجهة الجديدة للناقلة، التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة نحو 130 مليون دولار.

وأوضح موقع تعقب السفن "مارين ترافيك دوت كوم" أن الناقلة حاليا بجنوب صقلية، ويقدر أن تصل إلى مرسين –بسرعتها الحالية– خلال نحو أسبوع، هذا فيما لم تستجيب الخارجية الأمريكية لطلبات التعليق على الأمر.

وتسبب احتجاز الناقلة الإيرانية ثم إطلاق سراحها في تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ومنذ ذلك الوقت خسرت طهران مليارات الدولارات في صفقات تجارية تمت بموجب الاتفاق؛ إذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها منعتها من بيع النفط، المصدر المهم للعملة الصعبة.

وطبقًا لما جاء بمذكرة فيدرالية أمريكية، تقول السلطات إن المالك الحقيقي للناقلة "أدريان داريا 1" هو الحرس الثوري الإيراني، الذي أدرجته الولايات المتحدة في أبريل/نيسان كمنظمة إرهابية أجنبية.