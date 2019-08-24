إطلاق نار على حافلة سياحية بالبتراء جنوبي الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح مسلح النار، السبت، على حافة ركاب في منطقة البتراء السياحية جنوبي الأردن، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن المقدم عامر السرطاوي لـ"العين الإخبارية"، إن الحادثة لم ينتج عنها أي إصابات؛ إذ كانت الحافلة خالية من الركاب في وقت إطلاق النار.

وأضاف السرطاوي أن الأجهزة الأمنية أُبلغت بالحادثة وباشرت البحث عن مطلق النار لضبطه والتحقيق معه، والوقوف على الأسباب التي دفعته لإطلاق النار على الحافلة.

ولفت إلى أن الإطلاق تسبب ببعض الأضرار المادية في الحافلة التي تتبع لمفوضية سلطة إقليم البتراء، وهي الجهة المسؤولة عن الخدمات العامة في المنطقة السياحية.