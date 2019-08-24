الان تتابع تأجيل محاكمة الرئيس السودانى المعزول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أجلت محكمة سودانية اليوم (السبت) محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير إلى 31 أغسطس الجارى، وفقا لفريق الدفاع. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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