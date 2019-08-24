الان تتابع إطلاق نار على حافلة سياحية في البترا الأردنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمان- الخليج 365: أطلق مجهولون اليوم السبت النار على حافلة تقل إدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البترا الأردنية .ونقلت وكالة “عمون” الاردنية اليوم عن مصدر أمني قوله إنه نتج عن اطلاق النار اضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البترا دون وقوع اصابات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.

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