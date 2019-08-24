محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، ناريندرا مودي مودي، رئيس وزراء الهند، الذي وصل الجمعة إلى أبوظبي، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هي الثالثة له منذ توليه منصبه في 2014.



وأجريت لضيف الإمارات مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن، حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية الهند؛ ترحيبا بزيارة رئيس وزراء الهند.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة محادثات مع رئيس وزراء الهند، تناولت تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والهند.

استقبال رسمي لرئيس وزراء الهند

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وسيجري مودي خلال الزيارة مباحثات حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات واسعة ذات أهمية مشتركة، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والدفاع ومكافحة الإرهاب والبحوث الفضائية.

وتحظى الإمارات والهند بعلاقات تاريخية راسخة زادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الهند عام 1975، حيث أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة، ووضع الأسس القوية لها.

وتعود أول زيارة لمسؤول هندي رفيع إلى الإمارات إلى عام 1976، حينما أجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي للإمارات، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة تثبت مدى التزام الطرفين بتقوية أواصر التعاون وفتح المجال أمام المزيد من التقدم في جميع المجالات.

وتتويجاً لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين؛ قام ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند الحالي، بزيارة رسمية للإمارات في عام 2015 أسهمت في تمتين العلاقة بين البلدين وأسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات.

كما زار مودي الإمارات للمرة الثانية عام 2018، وقد شهدت الزيارة توقيع 4 مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.