انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة البشير بتأجيل إلى السبت المقبل

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السبت 24 أغسطس 2019

البشير

كتب الخرطوم - الخليج 365

انتهت الجلسة الثانية، اليوم السبت، لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم فساد.



ووفق مصادر إعلامية، - تابعها "الخليج 365" تم تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم فساد إلى السبت المقبل.

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وكانت مصادر صحيفة، أفادت اليوم السبت، ببدء الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد.

وتستأنف اليوم جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد.

وكان البشير قد مًثل أمام المحكمة الأثنين الماضي وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وكانت بداية محاصرة البشير قضائيا بعد العثور على مبلغ توازي قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالعاصمة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي.